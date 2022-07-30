Eskişehir haberi: Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Edinilen Eskişehir haberine göre Tepebaşı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Tepebaşı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. E.Y. idaresindeki 26 AEV 017 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi'nde K.D. yönetimindeki 26 T 0385 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, E.Y. çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşerek yaralandı. E.Y, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel AA / Deniz Açık Tepebaşı Kırım Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir haberi: Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.