Eskişehir haberi: Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Eskişehir haberi: Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Eskişehir haberi: Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edinilen Eskişehir haberine göre Tepebaşı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Tepebaşı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.Y. idaresindeki 26 AEV 017 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi'nde K.D. yönetimindeki 26 T 0385 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, E.Y. çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşerek yaralandı.

E.Y, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Deniz Açık - Güncel

Tepebaşı Kırım Güncel Haberler

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