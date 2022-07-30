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Eskişehir haberi | Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor

Eskişehir haberi | Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor

Eskişehir haberler: Eskişehir'de 2018 yılından beri 1468 metruk binanın yıkımı ya da iyileştirilmesi gerçekleştirildi.

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Eskişehir'de 2018 yılından beri 1468 metruk binanın yıkımı ya da iyileştirilmesi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Metruk Binalarla Mücadele Faaliyetleri" kapsamında 2018 yılından bugüne kadar tespiti yapılan 1604 metruk binadan, 1468'inin yıkımı ya da iyileştirilmesi sağlandı.

Geriye kalan 136 metruk binanın yıkılması ya da iyileştirilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar devam ediyor.

AA / Deniz Açık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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