Eskişehir haber | ESKİŞEHİR - Kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu Güncel Haberler Gelen Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cesedi kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu. Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cesedi kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, Arap'ın ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine kent genelinde çalışma başlattı. Kayıp olarak aranan Azizullah Arap'ın, çantasının ve cep telefonunun Yeni Mahalle'den geçen Porsuk Çayı kenarında bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin çayda yaptığı aramada 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Porsuk çayı Afganistan Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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