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Eskişehir haberi... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir haberi... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 120 bin dal boş makaron, 82 bin 640 dal sarılmış sigara, 3 bin 950 cinsel içerikli ürün, 84 paket tütün, 38 nargile kömürü ile iki elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Cumhuriyet Eskişehir Güncel Haberler

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