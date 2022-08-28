Eskişehir haberi! Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek tedavi edilecek
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Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedavisi için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedavisi için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Hamidiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanadından ve ayaklarından yaralanmış leylek gördü.
Uçamayan leyleğe ilk müdahale, devriyedeki askerler tarafından yapıldı.
Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen ve tedavisine başlanan leylek, doğal ortamına salınacak.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel