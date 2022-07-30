Eskişehir haberi | Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında Eskişehir haber: Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesindeki bir apartmanın garajından iki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesindeki bir apartmanın garajından iki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'taki bir apartmana gelen kimliği belirsiz iki şüpheli, garajdaki iki motosikleti çalarak kaçtı. Sabah durumu fark eden motosiklet sahipleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Maske, kapüşon ve şapkayla yüzlerini gizleyen şüphelilerin, girdikleri apartmandan yarım saat sonra iki motosikletle çıktığı, birinin motosikletten inerek binanın dış kapısını kapattığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güncel AA / Deniz Açık Güncel Haberler

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