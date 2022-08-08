Eskişehir haberi | Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli, tutuklandı. Eskişehir'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli, tutuklandı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen motosiklet hırsızlığını olayları üzerine çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgede araştırma yapan polis, şüpheli B.K'yi tespit etti. Polis düzenlediği operasyonda 4 farklı hırsızlık olayının şüphesi olduğu iddia edilen B.K'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Deniz Açık Asayiş Şube Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir haberi | Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.