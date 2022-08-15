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Eskişehir haberi... Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi

Eskişehir haberi... Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi

Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'de üzerine ağaç devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu.

Eskişehir'de üzerine ağaç devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi Şehit Zeynel Toköz Sokak'taki bir ağaç, gövdesinden kırılarak seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Araçta hasar oluşurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağaç parçalarını sokaktan kaldırdı.

Ağacın kalan kısmını da kesen ekipler, yolu tekrar trafiğe açtı.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

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