Eskişehir haberi... Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'de üzerine ağaç devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu. Eskişehir'de üzerine ağaç devrilen hafif ticari araçta hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi Şehit Zeynel Toköz Sokak'taki bir ağaç, gövdesinden kırılarak seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağaç parçalarını sokaktan kaldırdı. Ağacın kalan kısmını da kesen ekipler, yolu tekrar trafiğe açtı. Güncel AA / Sinan Balcıkoca Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir haberi... Eskişehir'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.