Eskişehir haberi | Eskişehir'de eski eşi ile yardıma gelen bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakim karşısında

Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de eski eşi ile yardıma gelen bir kişiyi silahla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de eski eşi ile yardıma gelen bir kişiyi silahla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mete A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukat olan müşteki Gül Durmaz ve diğer müşteki Furkan Sarıkaya ile taraf avukatlarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz ve baro üyesi bir grup avukat da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Mete A, savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu, kızının babasız kaldığını belirterek tahliyesini talep etti.

Müşteki Merve Gül Durmaz ise sanıkla 2,5 yıl önce boşandığını, sözlü ve fiziksel tacizlerinden dolayı uzaklaştırma kararları aldırdığını, sanığın olay günü arabasını park ettiği sırada cama vurarak kendisini dışarı çağırdığını, arabanın içinde kalarak gitmesini beklediğini anlattı.

Arabadan çıktığı sırada sanığın yanına geldiğini, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Durmaz şöyle devam etti:

"O sırada seslerimizi duyan ismini sonradan öğrendiğim Furkan Sarıkaya yanıma geldi. Ona da çıkıştı, sonra aracının yanına gitti. Kapısını açarak bir şeyler yaptı ve yeniden yanıma gelip Furkan Sarıkaya'ya tek el ateş etti. Sonra elindeki silahı göğsüme doğrulttu. Ben panikle spor çantamı önüme doğru tuttum. Önce sağ bacağımdan vurdu, sonra sol bacağıma ateş etti. Yaklaşık 4-5 el ateş etmiş olabilir. Çok ateş sesi duydum. Furkan Sarıkaya ve ben bağırmaya başlayınca insanlar toplandı. Ben yerde yaralı yatarken sanık karşıma geçip sigara içmeye başladı. İnsanlar bize yardım ettiler. Sanık bu olanları durup izledi."

Furkan Sarıkaya ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Sanık benim sağ ayağıma ateş etti. Ben sanığa ne kadar yakın olduğumu bilmiyorum. Ne kadar mesafeden ateş ettiğini bilmiyorum." dedi.

Katılma talepleri reddedildi

Duruşmada Türkiye Barolar Birliği, Eskişehir Barosu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun davaya katılma taleplerini mahkeme heyeti reddetti. Salondaki avukatlar kararı alkışla protesto etti.

TBB Genel Sekreteri Küçük, katılma talebinin reddedilmesinin usule aykırı olduğunu öne sürdü.

Mahkeme başkanı, duruşma disiplininin bozulduğu gerekçesiyle izleyici bölümünün boşaltılması için duruşmaya ara verdi.

Yaklaşık 1 saatlik araya rağmen salonun boşalmaması üzerine kapalı celse kararı alan mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

Duruşma sonrası Küçük ve Elagöz, adliye önünde açıklama yaptı.

Olay

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki alışveriş merkezinin otoparkında 7 Haziran'da meydana gelen olayda eski eşi tarafından ateş edilen Merve Gül Durmaz ile olay yerinde bulunan Furkan Sarıkaya silahla yaralanmıştı.

Tutuklu sanık Mete A. hakkında "kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret ile ruhsatsız tabanca taşımak" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.