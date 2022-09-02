Eskişehir haberi! Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler Eskişehir yerel gündem haberine göre Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Murat A. idaresindeki 34 UN 1817 plakalı cip, Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e (51) çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya karışan araçta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem'in şoförü olduğu öğrenildi. Sürücü Murat A, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Eskişehir Güncel Haberler

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