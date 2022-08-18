Eskişehir haberi | Eskişehir'de bir evin balkonunda mahsur kalan kedi kurtarıldı Güncel Haberler Eskişehir haberi... Eskişehir'de bir evin balkonunda mahsur kalan kedi, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi tarafından kurtarıldı. Eskişehir'de bir evin balkonunda mahsur kalan kedi, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi tarafından kurtarıldı. Bir vatandaşın, Yenibağlar Mahallesi'nde ikinci kattaki bir evin balkonunda kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzere çalışma başlatıldı. Bulunduğu yerden kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Eskişehir kedi Güncel Haberler

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