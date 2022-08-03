Eskişehir haberi! Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Eskişehir haberi... Eskişehir'de park halindeki 10 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de park halindeki 10 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturdu. Ekibin saha ve kamera kaydı inceleme çalışmalarında, Odunpazarı ilçesinde park halindeki 10 motosikletin çalınması şüphelisinin M.E.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Güncel AA / Emrah Yaşar Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir haberi! Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.