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Eskişehir haberi... AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadınlarla bir araya geldi

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Eskişehir haberi... AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadınlarla bir araya geldi

Gelen Eskişehir haberlerine göre AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, bir grup kadınla Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde bir araya geldiği bildirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, bir grup kadınla Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde bir araya geldiği bildirildi.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, etkinliğe, öğrenci, esnaf, emekli, sağlık çalışanı, ev hanımı, muhtar ve farklı sektörlerde çalışan kadınlar buluşmaya katıldığı kaydedildi.

Siyasetten, sosyal hayattan ve aile hayatları da dahil olmak üzere birçok farklı konuda sohbet edildiği ifade edilen açıklamada, kadınların hem sektörel anlamda iş yaşantısında hem de genel anlamda yaşadıkları sıkıntılar da toplantıda konuşulan ve değerlendirmesi yapılan konular arasında olduğu belirtildi.

Milletvekili Günay, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar hayatın her yerinde. Hem siyasette hem okulda hem hastanede hem evde hem tarlada. O yüzden hanımlarımızla yüz yüze çay sohbetinde bunları konuşuyor olabilmek benim için mutluluk verici. İnşallah bu tür buluşmalarımızı tekrarlayacağız. Gönül yaparak, gönüllere girerek, iletişim kurarak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Nur Günay Milletvekili Eskişehir Güncel Haberler

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