Eskişehir haber | Eskişehir'de şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki

Eskişehir'de, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadeleri kınandı.

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya gelen Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneği (ESİMDER) üyeleri adına açıklamada bulunan Dernek Başkan Yardımcısı Nurullah Karakaş, imam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün eğitim modeli olarak geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştiren göz bebeği okullar olduğunu söyledi.

İmam hatip okulların Türkiye'nin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasında ciddi katkıları olan eğitim kurumları olduğunu anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. İmam hatip okullarından yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensuplar olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa da sevk etmektir. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlıktan dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar da imam hatip okulları gibi büyük bir camiaya yönelik sözlerinden dolayı Gülşen'e tepkilerini dile getirdi.

İmam hatip okullarının yaklaşık 1 asırdır önemli isimler yetiştirdiğini ifade eden Akar, "Siyaset adamları, bilim adamları, akademisyenler, hakimler, savcılar gibi birçok değerli insanı yetiştiren okullardır. Böyle bir camianın bu şekilde kirletilmesini ve karalama yapılmasını doğru bulmuyorum. Kendisine 'sanatçı' diyemiyorum. Gerekeni adli merciler yerine getirecektir." diye konuştu.

Memur-Sen Eskişehir Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Şerife Bilik ise Gülşen'in sözlerinin sanatçıya yakışmayan türde bir davranış olduğuna dikkati çekerek, "Sanatıyla gündeme gelemeyen kişiler, birilerinin bam teline dokunarak gündem olmaya çalışıyor. Biz tepkimizi ortaya koymak zorundayız." dedi.

Kızı imam hatip lisesinde öğrenci olan velilerden Ertuğrul Kaya da Gülşen'in bu ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından grupta bulunanlar, Eskişehir Adliyesine giderek sanatçı Gülşen hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.