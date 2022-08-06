Eskişehir haberi... ESKİŞEHİR - Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi. Güncel AA / Emrah Yaşar Eskişehir su Güncel Haberler

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