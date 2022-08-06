Eskişehir haberi... ESKİŞEHİR - Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberi... ESKİŞEHİR - Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

 - Güncelleme:

Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title