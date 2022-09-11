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Eskişehir haber! Eskişehir'de jandarma ekiplerince yol denetimleri yapıldı

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Eskişehir haber! Eskişehir'de jandarma ekiplerince yol denetimleri yapıldı

Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan yol denetimlerinde 57 araç sahibine ceza uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan yol denetimlerinde 57 araç sahibine ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı yol kontrolleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde sorgulanan 3 bin 236 kişiden aranması bulunan 4 şüpheli yakalandı. 1467 araç kontrol edildi, trafiğe uygun olmayan 10 araç trafikten men edilirken eksik evrakı bulunan 57 araç sürücüsüne de 39 bin 601 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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