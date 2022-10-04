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Eskişehir haber... Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

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Eskişehir haber... Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Eskişehir haberleri... Eskişehir'de çıkan kavgada eski eşi ile yoldan geçen bir kişiyi silahla yaralayan tutuklu sanık Mete A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Eskişehir'de çıkan kavgada eski eşi ile yoldan geçen bir kişiyi silahla yaralayan tutuklu sanık Mete A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede tutuklu sanık Mete A. hakkında "kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret ile ruhsatsız tabanca taşımak" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki alışveriş merkezinin otoparkında 8 Haziran'da Mete A. ile eski eşi Merve Gül Durmaz arasında tartışma çıkmıştı. Olayda Mete A. tarafından tabancayla vurulan Durmaz ile kurşunların isabet ettiği Furkan Sarıkaya yaralanmıştı. Gözaltına alınan Mete A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Asliye Ceza Mahkemesi Eskişehir Güncel Haberler

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