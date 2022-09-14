Eskişehir haber: Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Eskişehir gündem haberine göre Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki imal edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 5 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda damıtma düzeneği, 34 litre sahte içki, anason yağı, 102 boş şişe ele geçirildi.
"Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" ettikleri iddia edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel