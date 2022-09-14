Eskişehir haber: Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Eskişehir gündem haberine göre Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki imal edenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda damıtma düzeneği, 34 litre sahte içki, anason yağı, 102 boş şişe ele geçirildi. "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" ettikleri iddia edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Eskişehir Güncel Haberler

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