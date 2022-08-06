Eskişehir haber | Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Eskişehir haber | Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir haber | Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir haberi: Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

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Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü E.D'yi yakaladı.

"Parada sahtecilik" suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti"nden 7 ay hapis cezası bulunan E.D, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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