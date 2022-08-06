Eskişehir haber | Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Eskişehir haberi: Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı. Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü E.D'yi yakaladı. "Parada sahtecilik" suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti"nden 7 ay hapis cezası bulunan E.D, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi. Güncel AA / Emrah Yaşar Eskişehir Güncel Haberler

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