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Eskişehir haber: Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Eskişehir haber: Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü A.K'yi yakaladı.

"Uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, güveni kötüyü kullanmak ve yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan A.K, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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