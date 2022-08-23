Eskişehir haber: Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler Eskişehir gündem haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." açıklamasında bulundu. Çataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar gerçekleştirildiğini belirtti Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Çataklı, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / İsa Toprak İsmail Çataklı Eskişehir Güncel Haberler

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