Bakan Akar: Yunanistan'ın başını belaya sokmamasını, muhataplarımıza hatırlattık

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Yunanistan'ın yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlattık. Biz diyoruz ki 'Bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun'" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 'Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti. Törende kurban kesildi, dualar edildi. Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkesinin, milletinin egemenliği, bağımsızlığı, hudutlarının güvenliği, hak alaka ve menfaatlerinin korunmasına yönelik her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Akar, KKTC, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitimli, tecrübeli personeli, modern araç- gereç ve silah sistemleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın dünyada saygın yere sahip olduğunu vurgulayan Akar, bu bilinçle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"Yunanistan'ın benzer bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlattık, hatırlatmaya devam ediyoruz. Biz diyoruz ki 'Bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun, çalışmalarımızı iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun devam ettirelim'. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğimizi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar koruyacağımızı her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki hak ve menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlıyız çok şükür buna da muktediriz."

Görüntü dökümü:

- Törenden görüntü

- Komutanlardan görüntü

- Bakan Akar'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: ANKARA,