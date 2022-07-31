Eskişehir haber! AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay Alpu ilçesini ziyaret etti - Haberler

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Eskişehir haber! AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay Alpu ilçesini ziyaret etti

Eskişehir haber! AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay Alpu ilçesini ziyaret etti

Eskişehir haberleri... AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, Alpu ilçesini ziyaret etti.

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AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, Alpu ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Avcı ve Günay'ın ilçede yaşanan selden zarar gören yerleri ziyaret ettikleri bildirildi.

Milletvekillerine ziyaretlerde, İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ender Gümüş, İlçe Tarım Müdürü Sönmez Baş, ilçe başkanı Halil Yavuz, ilçe kadın kolları başkanı Meral Keskin eşlik etti.

Milletvekilleri Avcı ve Günay, Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nu ziyaret ederek kendisinden ilçedeki durum, selden etkilenen alanlar ve vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı.

Avcı ve Günay, ilçe merkez ziyareti sonrası Büğdüz ve Ağaçhisar Mahallerinde yaşayan vatandaşlar ile bir araya geldi. Sorun ve talepler dinlendi. Büğdüz Muhtarı Nevzat Erken ve Ağaçhisar Muhtarı Mustafa Alan da görüşmede yer aldı.

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Günay, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimiz ilgili kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın yanında. Yaşanan sel felaketi sonrası ilk andan itibaren Tarım İl müdürlüğümüz ve Tarım İlçe Müdürlüğümüz ile irtibat halindeydik. Konuyu takip ettik. Bugün de son durum hakkında bilgi aldık ayrıca selden etkilenen alanları yerinde inceledik. Bizler fotoğraf vermek için değil çözüm için buradayız. İlk andan itibaren de vatandaşlarımızın yanındayız."

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Nabi Avcı Eskişehir Hisarcık Alpu Güncel Haberler

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