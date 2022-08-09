Eskişehir haber: Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ilk sondajı için demir alıyor Gelen Eskişehir haberine göre Abdülhamid Han Sondaj Gemisi (dron) Abdülhamid Han Sondaj Gemisi güvertesi Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde çalışan mühendisler Abdülhamid Han Sondaj Gemisi kontrol odası MERSİN - Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'de ilk sondajı için demir alıyor. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi (dron) Abdülhamid Han Sondaj Gemisi güvertesi Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde çalışan mühendisler Abdülhamid Han Sondaj Gemisi kontrol odası MERSİN - Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'de ilk sondajı için demir alıyor. AA / Güncel Abdülhamid Han Akdeniz Türkiye Güncel Haberler

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