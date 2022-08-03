Eskişehir gündem: TESK Genel Başkanı Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti - Haberler

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Eskişehir gündem: TESK Genel Başkanı Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

Eskişehir gündem: TESK Genel Başkanı Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

Eskişehir haberi: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyarette bulundu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyarette bulundu.

Birlik Başkanı Ekrem Birsen'le görüşen Palandöken, yaptığı konuşmada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün hükümet kadrolarının pahalılığın önlenmesiyle ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi.

Üretimdeki girdi maliyetlerinin yüksekliğine değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bugün sebze ve meyve fiyatlarında ciddi bir rakamsal düşüş görünüyor gibi olsa da fiyatların mevsime göre çok yüksek olduğunu sizler de günlük hayatınızda görüyorsunuz. Aynı durum süt ve süt ürünlerinde, halkın temel maddesi ekmek başta olmak üzere bütün gıda maddelerinde hissedilir vaziyette. Tabii hükümet olarak tedbirler alınıyor. Tedbirler neticesinde vatandaşı rahatlatmak için ne yapıldı? Ekonomik olarak nakit desteğinde ve asgari ücrette yükselme sağlandı."

Ziyarette Birsen, TESK Genel Başkanı Palandöken'e günün anısına plaket taktim etti.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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