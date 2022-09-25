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Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir haberi... Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 500 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 500 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ????????

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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