Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Eskişehir gündem haberine göre Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve evlerden çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen S.B, E.D, Ö.U. ile Z.E'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonda saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, S.B, E.D. ile Ö.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Z.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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