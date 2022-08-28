Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri iki otomobille bulunan 6 şüpheliyi Yukarısögütönü Mahallesi'nde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, ele geçirilen toz halindeki şarap mayalarının bulunduğu torbalar müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.