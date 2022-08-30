Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi Güncel Haberler Eskişehir yerel gündem haberine göre Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganı attı. Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduranlar marşlar söyleyerek kutlama coşkusuna eşlik etti. Kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Porsuk çayı Fenerbahçe Eskişehir Güncel Haberler

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