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Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de kursağında çöp kalan kör leylek, tedavi altına alındı

Eskişehir gündem haberi: Eskişehir'de kursağında çöp kalan kör leylek, tedavi altına alındı Eskişehir şehir çöplüğünde, kursağında çöp kalıntısı olan ve gözleri görmeyen leyleği bulan hayvansever, tedavisi için onu yetkili mercilere teslim etti.

Eskişehir'de kursağında çöp kalan kör leylek, tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir şehir çöplüğünde, kursağında çöp kalıntısı olan ve gözleri görmeyen leyleği bulan hayvansever, tedavisi için onu yetkili mercilere teslim etti.

Eskişehir şehir çöplüğünde sokak hayvanlarını beslemek üzere alana giden Kemal Aybars, içler acısı bir durumla karşılaştı. Genellikle köpekleri besleyen hayvansever, yaralı bir leylek gördü. Kursağında çöp kalıntıları bulunan, iki gözünün ise kör olan leyleği aracına alan Kemal Aybars, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Kemal Aybars, daha sonra uçamayan leyleğin tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiğini öğrendi. Hayvansever vatandaş, yaralı halde bulduğu leyleğin tekrar gökyüzüne kavuşacağı günü bekliyor.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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