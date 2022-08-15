Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü Eskişehir haberler... Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir cam fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluşurken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel AA / Sinan Balcıkoca Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir İtfaiye Güncel Haberler

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