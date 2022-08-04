Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de asayiş Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucunda hükümlü S.Y'yi yakaladı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.Y, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi. Öte yandan Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde evinin bahçesine yasadışı Hint keneviri ektiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde yasadışı olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Mihalıççık İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli şekilde yürütülen çalışma sonucu, Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Ö.Ö.A. isimli şahsın evinin bahçesinde yasadışı kenevir yetiştirildiği tespit etti. Ekiplerce, evin bahçe kısmında içerisinde ele geçirilen boyları yaklaşık 40-70 santim uzunluğunda 82 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi. Şüpheli Ö.Ö.A. hakkında "Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet, yasadışı kenevir ekmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Güncel AA / Emrah Yaşar Eskişehir Kenevir Güncel Haberler

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