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Eskişehir haber: Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Eskişehir'deki kılıçlı görüntüye açıklama (2)

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Eskişehir haber: Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Eskişehir'deki kılıçlı görüntüye açıklama (2)

Eskişehir haberlerine göre BAŞSAVCILIK PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA BAŞLATTIEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir'de elinde kılıçla yürüyen ve film ekibi olduğu belirlenen görüntüleri 'provokatif' amaçla yapılan paylaşımlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BAŞSAVCILIK PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir'de elinde kılıçla yürüyen ve film ekibi olduğu belirlenen görüntüleri 'provokatif' amaçla yapılan paylaşımlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada asılsız haberlere itibar edilmemesi istenerek, "Yabancı uyruklu oldukları belirtilen 3 şahsın ellerindeki kılıçlarla Eskişehir sokaklarında gezdiklerine dair sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırma neticesinde; paylaşımlarda yer alan şahısların film şirketi çalışanları olduğu, ellerindeki kılıçların çekilen film sahnesinde kullanılan kesici olmayan malzemelerden olduğu anlaşıldı. Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatıldığı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Eskişehir Güncel Haberler

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