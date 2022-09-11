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Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de sahte içki operasyonu

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Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de sahte içki operasyonu

Eskişehir gündem haberine göre Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki imal edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri sahte içkiyi başkasına satarken yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda damıtma düzeneği, 30 litre sahte içki, anason yağı, termometre ve baş şişe ele geçirildi.

İlgili kanuna muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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