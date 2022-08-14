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Eskişehir haberi! Eskişehir'de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Eskişehir'de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkilediESKİŞEHİR Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

ESKİŞEHİR Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezi genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerdeki tente altlarına sığındı. Bazı noktalarda esnaf, dükkanının önündeki suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle Eskişehir-Bursa karayolunda yoğun trafik oluştu. Yaklaşık 30 dakika süren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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