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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tıkanan rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.

Şirintepe, Çamlıca ve Batıkent mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.

Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta bir minibüs, sağanak sebebiyle yolun bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldı. Araç, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geldi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Çamlıca su Güncel Haberler

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