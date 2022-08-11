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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Eskişehir haberler... Eskişehir'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırıp yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını aldığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırıp yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını aldığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adresi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere, para ve ziynet eşyası verilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, düzenlediği operasyonda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler M.T.A, N.E.K, İ.E.M. ve V.A'yı yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen 12 bilezik, 8 altın, 4 bin 300 dolar ile 20 bin 600 lira sahibine teslim edildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Eskişehir Güncel Haberler

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