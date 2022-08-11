Eskişehir gündem haberi: Eskişehir'de kaçak sigara ve alkol ele geçildi Eskişehir habere göre Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesindeki Gürpınar Mahallesi'nde şüpheli E.B'nin, temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız makaronlara kıyılmış tütün doldurarak kaçak sigara ile alkol ürettiği ihbarını aldı. Jandarmanın şüphelinin evine düzenlediği operasyonda 16 bin 350 makaron, 3 bin 870 içi tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, 21,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 5 litre kaçak alkol, 5 litre etil alkol, anason kiti, ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheli E.B'ye idari ceza uygulandı. Güncel AA / Deniz Açık Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

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