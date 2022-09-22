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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Gelen Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki iki kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki iki kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe merkezindeki eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavganın ardından yakalanan zanlılar Tevfik A. ve Ergun K, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden Tevfik A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ergun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan Çetin K'nin (47) tedavisi hastanede sürüyor.

Seyitgazi'de eğlence merkezinde 19 Eylül'de Ümit Z. (46), Kenan Ç. (40) ve Çetin K. ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında kavga çıkmıştı. Bıçak darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden Ümit Z. ve Kenan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan şüpheliler Tevfik A. ve Ergun K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beylikova ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Seyitgazi Eskişehir Hisarcık Güncel Haberler

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