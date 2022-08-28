Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi Güncel Haberler Eskişehir haberi... ESKİŞEHİR'de, eski çağlara ait olduğu belirlenen 537 kilo şarap mayasını satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. ESKİŞEHİR'de, eski çağlara ait olduğu belirlenen 537 kilo şarap mayasını satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski çağlara ait olduğu belirlenen şarap mayasını satmak isteyen 6 kişiyi takibe aldı. Yukarısögütönü Mahallesi'nde durdurulan 2 araçtaki 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda, 537 kilo şarap mayası ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kilolarca şarap mayası ise inceleme için Eskişehir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

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