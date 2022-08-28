Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi
Güncel Haberler
Eskişehir haberi... ESKİŞEHİR'de, eski çağlara ait olduğu belirlenen 537 kilo şarap mayasını satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
ESKİŞEHİR'de, eski çağlara ait olduğu belirlenen 537 kilo şarap mayasını satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski çağlara ait olduğu belirlenen şarap mayasını satmak isteyen 6 kişiyi takibe aldı. Yukarısögütönü Mahallesi'nde durdurulan 2 araçtaki 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda, 537 kilo şarap mayası ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kilolarca şarap mayası ise inceleme için Eskişehir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel