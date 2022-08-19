Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Eskişehir'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir parkta, Hüseyin K. (44) ile şüpheliler Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin K. bıçakla yaralandı.

Hüseyin K, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Birdal E, Hüseyin C, Adnan E, Serdar E. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E'yi (44) saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.