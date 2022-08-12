Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'in Çifteler ilçesinde elindeki bıçakla çevresindekilere saldıran şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Eskişehir'in Çifteler ilçesinde elindeki bıçakla çevresindekilere saldıran şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, ilçede kurulan pazar alanına gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen O.K, elindeki bıçağı sallayarak çevredekilere hakaret etmeye başladı. Bir süre sonra saldırgan hareketlerde bulunan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir kişinin üzerine doğru yürüyen O.K, araya giren polis tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bıçakla polisin üzerine gelen O.K, uyarı atışının ardından bacağından vuruldu. Yaralanan şüpheli, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Güncel AA / Deniz Açık Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.