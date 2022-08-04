Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Eskişehir habere göre Eskişehir'de belediye otobüsünün lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü. Eskişehir'de belediye otobüsünün lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü. Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 TC 039 plakalı halk otobüsünün lastik kısmında balataların aşırı ısınmasından dolayı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar meydana geldi. Güncel AA / Emrah Yaşar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.