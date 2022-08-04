Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir habere göre Eskişehir'de belediye otobüsünün lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'de belediye otobüsünün lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 TC 039 plakalı halk otobüsünün lastik kısmında balataların aşırı ısınmasından dolayı alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar meydana geldi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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