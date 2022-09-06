Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Eskişehir haberi... Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranan, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranan, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği A.T'yi durdurdu. A.T'nin GBT sorgulamasında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arandığı, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.