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Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı

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Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı

Eskişehir haberi... Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranan, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranan, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği A.T'yi durdurdu.

A.T'nin GBT sorgulamasında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arandığı, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

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