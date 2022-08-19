Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Eskişehir habere göre Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı. Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü İ.D'yi yakaladı. "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan İ.D, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Eskişehir Güncel Haberler

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