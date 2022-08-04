Son dakika politika: AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar: 'Kazım Kurt yine her zamanki gibi algı siyaseti peşinde'

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un özel kaleminin milyonlarca liralık keyfi harcamalarının olduğunu ileri sürerek, "Siz ne söylerseniz söyleyin vatandaşlarımız, Odunpazarı'nın 10 yıl önceki halini çok iyi biliyor" dedi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u yapmış olduğu açıklamalar sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Kazım Kurt'un her zamanki algı siyaseti peşinde olduğunu ileten Başkan Acar, " Kazım Kurt, Belediye'nin borcunun olmadığını iddia ediyor" şeklinde konuştu.

"Borcu 3 katına çıkarmaktan gurur duymak akıl tutulmasıdır"

Açıklamasına belediyenin borçları hakkında devam eden Acar, "Yaklaşık 10 yıl önce bizim dönemimizde seçime giden belediyenin toplam borcu 87 milyon 994 bin 855 lira iken 2019 yılında hiçbir yatırım yapılmamasına rağmen CHP'li Kazım Kurt yönetiminde toplam borç 270 milyon 983 bin 259 liraya ulaşmıştır. Asıl borç 2023 yılı sonu mali tablolarında ortaya çıkacaktır. Aldığı borcu 5 yıl içinde 3 katına kadar çıkarıp bununla gurur duymak tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

"Özel kaleminizin milyonlarca lira değerindeki harcamalarını kısarak vatandaşının yanında ol"

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, konu ile alakalı olarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"100 kreş sözü verip 3 yılda 5 tanesini faaliyete sokup 13 kreş açtık demesi ve daha fazla açamamasını da Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine bağlayan bir anlayıştan vatandaşlarımıza hizmet etmesini beklemekle kendisine haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Sayın Kurt laf cambazlığını bırak artık. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri sana kreş açamazsın demiyor. Özel kalem müdürünün milyonlarca lira değerindeki keyfi harcamalarını kısarak onun yerine şu salgın döneminde vatandaşının yanında ol, onlara daha çok destek ol, daha iyi hizmet ver diyor. 5 kreşi açarken sana kim engel oldu? Sana kim baskı yaptı? Tarafımızdan yapılan tek bir baskı var. O da 2019 yerel seçimlerine girerken vaat edipte yerine getirmediğin sözleri yapman yönünde oldu. Bunun haricinde hiçbir baskı yapılmadı. Aksine meclis üyelerimiz vatandaşlarımızın faydasına olacak her çalışmada destek oldular ve bundan sonra da olamaya devam edecekler. Siz ne söylerseniz söyleyin. Vatandaşlarımız Odunpazarı'nın 10 yıl önceki halini de çok iyi biliyor, şimdiki halini de çok iyi biliyor."

Şehir dışından gelen misafirleri kendi dönemlerinde yapılan eserleri gezdirerek ağırladıklarını aktaran Acar, "Tüm bunlara rağmen 10 yıl önceki dönemi eleştiriyorsunuz. Bu ayıp size yeter de artar bile. Bizim dönemimizdeki vizyon ve mantık farkını vatandaşlarımıza sorsanız size anlatırlar. Algı siyasetini bırakın ve Odunpazarlı hemşehrilerimize verdiğiniz sözleri yerine getirin" dedi. - ESKİŞEHİR