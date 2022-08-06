Eskişehir gündem haberi: AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretinde kendisine Dış İlçeler Koordinatörü Ahmet Akpınar, İlçe Koordinatörü Metin Tunaboy eşlik ettiği belirtildi.

Çifteler Kaymakamı Uğur Arslan'ı ziyaret eden Günay, burada yaptığı değerlendirmede, "Kaymakamımız, Kovid-19 vakalarında özellikle bayram döneminde artış olduğunu, ancak vakaların azaldığını söyledi. Vatandaşlarımızın tedbirli davranmasını rica ediyoruz."

Milletvekili Günay, ilçe kurum müdürleri ile değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İlçe kurum müdürleri ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bazı konularda destek rica ettiler. Zaten görevimiz, ilgili bakanlıklarımız ile temasa geçeceğiz. Çalışmaları ve emeklerinizden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı ziyaret eden Günay, ilçede devam eden yatırımlar ve planlanan projeler değerlendirildi.

Günay, burada yaptığı konuşmada, "Belediye başkanımız ile ilçemizin önünü açacak projeleri değerlendirdik, atılması gereken adımları planladık. Şimdiye kadar olduğu gibi başkanımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz, her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çifteler Kaymakamı M.Uğur Arslan ve Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Dış İlçeler Koordinatörü Ahmet Akpınar, İlçe Koordinatörü Metin Tunaboy, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yeşil ve Kadın Kolları İlçe Başkanı Serpil Can ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden TOKİ Sosyal Konut projesini yerinde ziyaret eden Günay şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden TOKİ Sosyal Konutları hakkında bilgileri firma yetkilisi tarafından aldık. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Toplamda 205 konut yapılacak. Firmanın hedefi 2023 başında işi bitirmek ve teslim etmek. Bu zorlu koşullarda aksatmadan inşaatı devam ettiren şirkete ve tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ederim."

Milletvekili Günay, İl Başkanı Zihni Çalışkan, Çifteler İlçe Başkanı Mustafa Yeşil, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Can, Dış İlçeler Koordinatörü Ahmet Akpınar, ve Çifteler İlçe Koordinatörü Metin Tunaboyun katılımlarıyla ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.

Teşkilat mensuplarının isteklerini tek tek dinleyen ve saha çalışmaları hakkında bilgi alan Günay, "Teşkilatımız ile sohbet ettik, saha çalışmalarını değerlendirdik. 2023 için sahadayız, tüm teşkilatımız da sahada. Aslında bizler için değişen bir şey yok, her zaman sahadaydık. Sadece önümüzde hedefimizi gerçekleştireceğimiz bir tarih var." dedi.