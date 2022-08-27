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Eskişehir gündem: Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Eskişehir gündem: Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen araca yönelik operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, erkek çoraplarının içine gizlenmiş 1 kilo 522 gram metamfetamin ve 4,46 gram esrar ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Narkotik Güncel Haberler

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