Eskişehir gündem: Eskişehir'de çorapların içine gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Güncel Haberler
Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen araca yönelik operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada, erkek çoraplarının içine gizlenmiş 1 kilo 522 gram metamfetamin ve 4,46 gram esrar ile 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel