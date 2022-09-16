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Eskişehir gündem: Eskişehir'de asayiş

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Eskişehir gündem: Eskişehir'de asayiş

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı evden yaklaşık 50 bin liralık değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen B.G. ile Y.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fuhuş operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çalınan araç parçalanmış halde bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı ilçesinde park halindeyken çalınan bir otomobili parçalanmış halde buldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi Ö.K, M.Y. ile F.Y'yi yakaladı.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

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