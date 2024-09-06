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Eskişehir Genç Rençberler Platformu Tarım Çalıştayı Raporunu Bakan Yumaklı'ya Sundu

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Eskişehir Genç Rençberler Platformu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, Tarım Çalıştayı raporunu sundu. Çiftçi temsilcileri, çiftçilerin yaşadıkları sorunları anlattı ve çözüm önerileri istişare edildi.

Eskişehir Genç Rençberler Platformu üyeleri, Eskişehir Tarım Çalıştayı raporunu sunmak için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Genç Rençberler Platformu çiftçi temsilcileri, Ankara programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş'le önce Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nu ziyaret ederek, çiftçilerin yaşadıkları sorunları anlattı.

Daha sonra Bakan Yumaklı'yı ziyaret eden heyet, çalıştayda konuşulan sorunları Yumaklı'ya anlatarak, hazırlanan raporu sundu.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem'in de bulunduğu görüşmede, Bakan Yumaklı çiftçilerin sorunlarını dinledi, çözüm önerileri istişare edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, düzenlenen çalıştay ve genç çiftçilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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